Anthropic（アンソロピック）は、AIの開発競争から脱落するかもしれない。さらに米国自体も、AI開発競争から放り出されてしまう可能性がある。6月12日、米政府はAnthropicに対し、国家安全保障上の指令である輸出管理指示を行った。同社のAIモデル「Claude Mythos（クロード・ミュトス）5」とその一般向けモデル「Claude Fable（クロード・フェーブル）5」について、米国籍を持たない者のアクセスを、社内・社外を問わず禁じるも