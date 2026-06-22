〈《初公判》“旭川17歳女子高生殺人”内田梨瑚被告（23）が留置先で見せた「まるで反省していない様子」〈舎弟は「梨瑚さんの調書はデタラメ」「全部作り話」〉〉から続く2024年4月、北海道旭川市で17歳の女子高生（当時）が、高さ10メートルの橋から転落させられ殺害された事件。【画像】「モンスターぶりがわかる…」高校時代に撮影された内田の“わいせつ動画”6月22日、旭川地裁は主犯格の内田梨瑚(りこ)被告（23）に対し