節約アプリ「レシチャレ」を運営するクラシル株式会社は2026年6月17日（水）、地域の豊かな食材とレシートの力を組み合わせることで地域経済と生活者の家計を同時に応援する「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足した。プロジェクト第一弾として、静岡県を対象に、静岡県内のスーパーマーケット・ドラッグストア等の小売店で購入できる静岡産茶葉を対象としたレシート投稿キャンペーンおよび、「クラシル」のフードプ