わんこが心を開くまでの奇跡の物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破し、「辛かったね」「表情が全然違う」「これからはずっと幸せだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：繁殖場から保護された『外の世界を知らない、痩せた犬』→すべての物事に恐怖していて…『心を開くまでの軌跡』】 保護された柴犬 TikTokアカウント「canon.animal.rescue」の