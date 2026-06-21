日本はチュニジア戦の大勝で、３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）へ大きく前進した。２６日のスウェーデンとの１次リーグ（Ｌ）最終戦で勝つか、引き分けでＦ組１位か２位での１次Ｌ突破が決定する。今大会から出場枠が３２から４８に増加。１次Ｌ全１２組の各組２位以上に加えて、３位のうち上位８チーム（〈１〉勝ち点、〈２〉１次Ｌの得失点差、〈３〉同総得点数、〈４〉フェアプレーポイント、〈５〉ＦＩＦＡランク