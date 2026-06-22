マツコ・デラックスが22日、TOKYO MX5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組、4−0で圧勝した日本対チュニジア戦を生中継した日本テレビに苦言を呈した。解説は3大会連続でW杯出場の本田圭佑が務めた。マツコは「ちょっとクレーム的なことになっちゃうんですけど。本田さんの解説って、NHKでそこに触れることなく、後で盛り上がっていたこと