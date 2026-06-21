痛金を組み合わせたブレスレット。知的財産を侵害した商品とみられる＝2026年4月、中国広東省深セン市（共同）アニメキャラクターを金（ゴールド）でかたどった装飾品「痛金」が中国で若い女性をとりこにしている。豆粒大が一般的でブレスレットなどのパーツとして身に着ける。中国紙によると、他の金製アクセサリーの2〜3倍と高価だ。「推し」がもたらす癒やし効果が魅力だが、日本のキャラを無断使用した違法な商品も多数出回