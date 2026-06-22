俳優の小栗旬（43）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。4人の子供たちとのやりとりについて話した。2012年に女優の山田優と結婚し、現在12歳、9歳、6歳、4歳の子供がいる小栗。子育ての話題になり、「子供たちを見てると、情報収集に関してだけはもの凄いスピードが速い」と切り出した。「ちょっと“踊りがやりたい”なんて言ったら、パッといろんな踊りの