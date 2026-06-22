俳優の小栗旬（43）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。5月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した松本潤（42）について語った。小栗が19歳で出演した2002年放送の人気ドラマ「ごくせん」で、共演した松本について「生意気でさ、スゲー嫌いだったんだよね」と告白。2人の年齢差を「1個下。あの時の18歳と19歳だから」と解説した。そして「