人形の骨組みに金を隠し、密輸を繰り返していたとみられる中国人グループが摘発されました。中国籍の会社役員・周建軍容疑者ら6人は今年1月、金およそ49キロ＝10億7500万円相当を中国から密輸しようとし、成田空港の税関で消費税1億750万円の支払いを免れようとした疑いがもたれています。周容疑者らは円柱状の金を等身大の人形の骨組みに隠し、航空貨物で「マネキン」だと申告して中国から発送する手口で密輸を繰り返していたとい