セントラル・リーグ（セ・リーグ）とパシフィック・リーグ（パ・リーグ）の全12球団が対戦する「セ・パ交流戦」は、パ・リーグの圧勝で終わった。スポーツライターの広尾晃さんは「勝数の差は過去最大の26だった。両リーグの育成方針の違いが表れた結果ではないか」という――。写真＝共同通信社交流戦開幕を控え、記者会見に臨んだ（左から）ヤクルト・山野、巨人・田和、DeNA・松尾、ソフトバンク・木村光、オリックス・寺西、西