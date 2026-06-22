鹿児島・霧島市の温泉施設で、家族と入浴中に行方がわからなくなった5歳の男の子の捜索は、22日午後3時44分現在も続けられています。警察などによりますと、21日午後3時15分ごろ、霧島市の温泉施設で両親と一緒に入浴していた熊本・八代市の田中嶺臣ちゃんの行方が分からなくなりました。警察と消防による捜索は120人体制で、温泉施設に面している川の下流を中心に行われています。家族湯から先に脱衣所に向かった両親が、嶺臣ちゃ