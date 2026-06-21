中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、日本のSNS上のやり取りに驚きを示す投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は日本のX（旧ツイッター）上で注目を集めたやり取りを中国語に翻訳して紹介。それは、「30歳で資産1000万円ある人は化け物」という投稿に対して、別のユーザーが「1000万円というよりも、そこまで貯金できた生活習慣の方が大切」と返信したもの。投稿者は「日本人って貯金しないの？」とタイトルを付けた上で、「30歳で10