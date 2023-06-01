集英社は22日、漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の最新話が、29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より掲載することを発表した。2024年12月9日掲載の第410話以来、約1年半ぶりの最新話掲載となる。なお、ジャンプ編集部がすでに発表している通り、週刊連載はすでに終わっているため、公式発表は「連載再開」という表現はせず「掲載」で、現在は雑誌巻末に「休載」という表記はされない。【画像】この先50話分に登場