喉の不調のため活動を休止していたtimeleszの菊池風磨（31）が22日までに更新されたYouTube「よにのちゃんねる」の動画で復帰。休養期間中の変化について語った。菊池は4月22日に喉の不調のため一定期間活動を休止し、治療に専念すると発表。今月1日に活動再開を発表していた。動画内では二宮和也とHey！Say！JUMPの山田涼介とともに、喉の病気や風邪にご利益がある神社を訪問。ファンが菊池の回復を願う絵馬が多くあり、「