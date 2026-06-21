2022年、カタールW杯の日本対ドイツ戦で国際映像に映ったことで、「FIFA公認美女」として一躍時の人となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）。Instagramのフォロワー数が10万人以上増えるなど、大きな反響があったという。【衝撃画像】美ボディすぎる…W杯で大バズりした“ヘソ出しユニフォーム姿”を写真で見る（タトゥー写真あり）一方で、怪しいDMが届き、写真を悪用される“被害”にもあったという。