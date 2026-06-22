VTuber（バーチャルユーチューバー）花凪まなが22日までにXを更新。虚偽の情報を流布したとして謝罪し、活動を終了することを報告した。花凪は「活動終了の報告及び、私が複数の場において引き起こした件についての謝罪」と題した文書をアップし、「リスナー関係者をストーカー及びレ●プ犯として犯罪者である旨の虚偽の情報として周りに吹聴し社会的に貶める行為をしてしまいました。関係者のプライベート情報を周りに吹聴し、虚