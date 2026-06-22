チュニジア指揮官の表情が反響サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。敗れたチュニジアは2連敗でグループ敗退が決定。試合中のベンチ前では怒りに満ち溢れたある人物が目撃され、世界に衝撃が広がった。形相を変えて叫んでいた。試合序盤から日本にペースを握られ、開始4分に失点したチュニジア。その後も思