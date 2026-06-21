サッカーＷ杯で日本代表が完勝した日本時間２１日、東京・渋谷のスクランブル交差点には、試合終了直後から、群衆が殺到した。日本の勝利に歓喜するサポーターらが、約１時間２０分にわたって交差点中央で狂喜乱舞。チャントを歌ってハイタッチ、なりふり構わず水をまく人や、肩車をして群衆へ突き進む人など、周辺は大混乱となった。沿道の車上からは拡声器を持って誘導を促すＤＪポリスが強い口調で制止したが、赤信号にな