物価高が続き、「ラーメン1杯1500円」「スマホ20万円」の時代に、生活の苦しさを訴える若者は少なくない。だが、その苦境の原因は単なるインフレだけではないという。経済評論家の竹中平蔵氏は日本経済が抱える構造的な歪みと、日銀の利上げによって訪れる「金利のある世界」こそが、これから若い世代を直撃する本当の試練になると警鐘を鳴らす。補助金頼みの政策の限界とは何か。そして、住宅ローンや雇用、市場は今