W杯のコラボグッズが大好評大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月17日から「FIFAワールドカップ26セット」を販売した。しかし、19日に突如悲報が舞い込み、「早すぎない？」「まだ買ってすらない」など注目を集めている。マクドナルドは4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開。その一環として17日から「FIFAワールドカ