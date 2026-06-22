米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が20日、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。祝福の声が広がる一方、第1子誕生から約1年での“年子”となったことをめぐり一部SNSで批判的な意見も浮上。これに対し、芸能界から相次いで反論し、議論が広がっている。【写真】”年子批判”に反論した人気タレント大谷はインスタグラムで「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてき