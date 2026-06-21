女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、決まった。この日放送の「Golden SixTONES」（日曜後9・00）内で自ら発表した。「今年の24時間マラソン、私が走らせていただきます」今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。星野は24年9月、長女ふうかさん（10）が筋肉に先天的な異常があり筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオ