ポケモンカード公認イラストレーターとして知られる、おつまみ氏が21日、「【ご報告】今後の人生に思うところがあり、イラストレーターを引退しようと思います今まで応援ありがとう」とXで引退を表明した。「立場や契約上...今すぐに何かが変わるわけでは無いし、これから出るお仕事もあります有り難いことに今後もお仕事のご相談を...と言ってくださるクライアント様には感謝です」と、即時の引退ではないと説明。「故に潔く