先週金曜、東京・北区の小学校で起きた火事で、先ほど、今週いっぱいの休校が決まりました。11人がけがをする一方で、死者が出なかった今回の火事。校舎内の緊迫した状況が明らかになってきました。週明け月曜日の小学校。黒く焼け焦げ、窓ガラスがなくなっています。臨時休校のため、いつもは賑わう登校時間も子どもたちの姿はありませんでした。先週金曜、東京・北区の「区立滝野川第三小学校」で起きた火災。男子児童と女性教員