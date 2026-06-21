霧島警察署によりますと、霧島市隼人町の温泉施設で、家族と入浴中だった５歳の男の子が行方不明になっています。 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児 田中 嶺臣（れお）くん５歳です。 嶺臣くんは、２１日午後３時１５分ごろ、霧島市隼人町嘉例川地区の温泉施設で、家族と入浴中に行方が分からなくなったということです。 先に両親が脱衣所に そのあと行方不明に 警察によりますと、嶺臣くんは家族と家族湯