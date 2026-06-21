英人気シンガー・ソングライターのデュア・リパ（３０）がウェディングドレス姿を披露した。日本時間２１日までにインスタグラムを更新。「Ｍｒ＆Ｍｒｓ」と記し、夫で英俳優のカラム・ターナー（３６）との結婚披露宴の様子をアップした。デュア・リパのウェディングドレスはホルターネックで背中が大きく開いたマーメードスタイル。フェザーやストーンジュエリーがちりばめられ、とてもゴージャスだ。２人は５月３１日