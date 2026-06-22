株式市場の象徴的な変化現在、世界経済をけん引しているのは、間違いなくAI（人工知能）だ。AIの開発や、それに使う半導体、データセンター、モデル開発企業に投資する企業などの株価は、大きく上昇している。それは、世界の投資資金が、そうした分野に向かっていることを証明している。6月初旬時点で、エヌビディアを筆頭に、AI関連11社それぞれの株式時価総額は1兆ドル（160兆円）を超えた。一部、株価に割高感はあるものの、AI