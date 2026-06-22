実業家の “ひろゆき” こと西村博之氏が、6月21日のXで、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の第2子誕生をめぐって、一部ネット上で巻き起こっている “年子” 論争にコメントを寄せ、話題を集めている。大谷は、2024年2月に元女子バスケットボール選手の田中真美子氏との結婚を発表。2025年4月に長女が誕生したが、2026年6月20日のInstagramで、早くも第2子が誕生したことを発表している。これが論争を引き起こしてしま