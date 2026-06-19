埼玉県教育委員会は6月16日、自校の生徒に対するわいせつ行為や不適切な指導があったとして、県内の公立高等学校に勤務する男性教諭2名を懲戒免職処分とした。【写真】埼玉県教育委員会が発表した31歳高校教諭の懲戒処分事案の詳細毎月のように発表される教諭のわいせつ事案。学校という閉鎖空間において、本来生徒を守るべき立場の教員がなぜ卑劣な行為に手を染めてしまうのか。学校はもはや安心できる場ではなくなってしまっ