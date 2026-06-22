JR東海は22日、東海道新幹線で夜に首都圏を出発し、翌朝に関西へ到着する特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を初めて運行すると発表した。夏の旅行需要に対応する企画で、夜間に移動し、始発電車よりも早く到着することで、滞在時間を長く確保できるのが特徴としている。また新幹線車内で一夜を明かす事から、普段の利用とは異なる体験が出来ることも売りにしている。「ルミエール」はフランス語で「光」を意味し、「翌朝か