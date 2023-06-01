物価の上昇に伴い、労働者の賃上げが進んでいる。そうした機運に便乗して、自社の利益を不当に確保していたのだとすれば、許し難い。人材派遣の料金を巡ってカルテルを結んだとして、公正取引委員会は、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで人材派遣大手５社を立ち入り検査した。業界への検査は初めてという。派遣会社は、自社の社員を企業に派遣し、受け取った料金の中から社員への賃金を支払っている。５社は派遣先企