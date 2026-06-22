美術家でグラフィックデザイナーの横尾忠則さん（８９）が２２日、自身のＸを更新。救急搬送されたことを明かした。この日、「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された。車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり。さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とつづった横尾さん。「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファー