世間には言えない男女の交際は、古今東西どこでも変わらず繰り返されている。一方で、不倫・浮気相手との連絡手段は時代とともに変化し続けている。最近では、PayPayなどの決済サービスや、メルカリなどのフリマアプリで連絡を取り合う男女もいるという実情は、前編記事『メルカリ、Slackを使用した巧妙な手口も…探偵が語る令和の《不倫最前線》』の通り。本稿では、前編に引き続きMJリサーチ綜合探偵社の取締役で、探偵調査員歴2