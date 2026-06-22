現実の出来事を賭け事にする「予測市場」というサービスを展開するPolymarketが、クリエイターに偽の動画を作成させ報酬を支払っているとして、ウォール・ストリート・ジャーナルが問題点を追及しました。They Looked Like They Were Getting Rich on Polymarket-but None of It Was Real - WSJhttps://www.wsj.com/business/media/polymarket-social-media-bets-prediction-market-441cdeb5Polymarket paid creators to stage fak