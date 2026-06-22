ポケモンカードゲーム公認イラストレーター・おつまみ氏が、22日までにXを更新。イラストレーターを引退すると発表した。おつまみ氏はポケモン関連のゲームやアプリ、アニメなどのイラストを手掛けてきた人気イラストレーター。この日、「今後の人生に思うところがあり、イラストレーターを引退しようと思います今まで応援ありがとう」と発表した。「立場や契約上…今すぐに何かが変わるわけでは無いし、これから出るお仕