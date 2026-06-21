SNSでたびたび話題になる、猫たちの不思議なポーズ。今、Xでは、見事な「四角形」に変形した1匹の猫が、多くのユーザーを笑顔にしています。【写真】座布団のような四角いシルエットになったまいけるくん写真に写っているのは、ピンク色の座布団の上に鎮座する「まいける」くん（12歳・男の子）。その姿は、私たちがよく知る「猫」の輪郭から少しはみ出し、まさに座布団そのもののようなシルエットをしています。この投稿には、3.8