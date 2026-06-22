サッカー日本代表がチュニジアを撃破するなど、ワールドカップが盛り上がりを見せているが、いま世界中のスポーツで「変化」が起こっている。それは、ウクライナ戦争によって世界のスポーツ界から締め出されていたロシアとベラルーシが、続々復帰を果たしているのだ。その現場を追った。米ロのアイスホッケー親善試合米国とロシアのアイスホッケー代表チームによる試合が、7月1日にモスクワで開催される。6月4日、開催中だったサン