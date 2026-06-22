タレントの明石家さんま(70)が20日に放送されたMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」(土曜、後10･00)に出演し、自身の父の葬儀での間寛平(76)の“大失態”を明かした。 【写真】実はレアなさんまの喪服姿中村玉緒さんの通夜に参列 さんまは、6月16日に営まれた女優・中村玉緒さん(享年86)の通夜と同17日の葬儀・告別式に参列したことについて語った。16日は火曜日で、通常なら夕方から夜にかけて日本テレビ系「踊る!さんま御殿