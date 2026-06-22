新幹線のお医者さん」とも呼ばれる東海道・山陽新幹線の検査専用車両「ドクターイエロー」の最後の1編成が2027年1月をもって引退することが明らかになりました。またデビュー当時世界最速に並ぶ最高速度300km/h営業で走行し、シャープな先頭の形状などが人気を集めてきた「500系」についても、2027年7月に山陽新幹線から完全に引退することが発表されました。■「ドクターイエロー」T5編成黄色い車体が特徴の「ドクターイエロー