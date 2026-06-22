日本テレビで21日に放送された「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」の平均世帯視聴率が33・2％だったことが22日、分かった。個人視聴率は22・5％だった。試合放送時間の午後1時から3時（森保監督試合後インタビュー含む）の視聴率（日本テレビ発表）で、午後0時30分から3時までの番組全体（150分間）では世帯30・2％、個人20・4％だった（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。ビデオリサーチによると、番組全体（150分間