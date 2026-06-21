タレントのギャル曽根（40）は20日、埼玉県越谷市のレイクタウンmoriで行われたファミリーレストランチェーン「ジョイフル」のスペシャルトークショーに出席した。YouTubeのコラボ動画を振り返りながら、ジョイフルの冷凍食品「おうちdeジョイフルシリーズ」を活用したアレンジレシピを紹介。YouTubeでは、ハンバーグを活用してロコモコ丼を作ったという。「フライパンで仕上げるので、ジューシーでとても美味しかった。忙しい日で