警視庁＝東京・霞が関東京都渋谷区の路上で、女性（27）の胸を通行人らに触らせる動画を撮影したなどとして、警視庁生活安全特別捜査隊は22日、都迷惑防止条例違反の疑いで、この女性や東京都品川区の自営業の男性（37）ら計3人を書類送検した。警視庁によると、動画は昨年2月から交流サイト（SNS）に複数回投稿され、計約8億回再生されたという。3人はアダルトビデオ（AV）を制作しており、動画閲覧者を販売サイトへ誘導する