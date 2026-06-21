スターマー英首相（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英紙オブザーバーは20日、スターマー首相が早ければ22日にも辞意を表明する見通しだと報じた。与党労働党の党首選に出馬せず、退任の時期をあらかじめ示し、後任に円滑に引き継ぐ意向とみられるという。ロイター通信によると、政府関係者はスターマー氏が職務に専念しているとし、報道を否定した。ライバルのバーナム前マンチェスター市長が18日の下院補選で勝利。労働党内