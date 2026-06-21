6月18日、警視庁は東京・新宿区にある「新宿西口鍼灸整体院」の院長・宮本昇容疑者（55）を不同意わいせつの疑いで再逮捕した。施術を装ってわいせつな行為に及んだ疑いが持たれている。各メディアによると、宮本容疑者は昨年8月に同院に訪れていた30代の女性患者の陰部や胸を施術中に触り、女性が「やめて」などと言って抵抗すると、「もっと可愛くなれるよ」「リンパがたまっている」などと説明し、行為を続行。女性は施術後に新