6月28日、『テレ東音楽祭2026夏』（テレビ東京系）が放送される。同番組を皮切りに、7月に入ってからも『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）や『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）など、各局の大型音楽特番が控えるが、7人組男性アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの名前が見当たらない。今年はメンバーの山田涼介のソロ活動が多く、グループの今後を不安視する声も広がっている。【写真】「盗まれそう」争奪戦が起きている