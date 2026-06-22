かつて体型コンプレックスに悩みながらも、独自のボディメイクメソッドでウエストとヒップの差30cmという美しいくびれを手に入れた、人気ヨガ講師・tsuki（ツキ）さん。そのくびれの秘密は、じつは“腸”にありました。今回は、新刊『くびれヨガ』から、tsukiさん自身も実践している「便秘知らずの腸活レシピ」をご紹介。※本記事は新刊『くびれヨガ』からの抜粋・編集です。構成：依田則子写真：榊智朗発酵×食物繊維×タンパク