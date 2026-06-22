この記事をまとめると ■2026年5月の新車販売ランキングではN-BOXが首位を奪還した ■N-BOXと2位スペーシアとの差は2261台に縮まり軽王者争いは激戦化している ■相変わらず登録車トップ10ではトヨタが9車種を占める圧倒的な強さを見せている N-BOXが王者の貫禄で首位に返り咲き 自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から軽自動車について、2026年5月単月締めでの車名（通称名）別