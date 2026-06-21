PVでは新録のレナのセリフもテレビアニメ『ひぐらしのなく頃に』の新作アニメが制作されることが発表された。あわせて新PVが公開された。【動画】新録のレナのセリフも！公開された『ひぐらしのなく頃に』新作制作PVPVではティザービジュアルおよびメインキャストも公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き