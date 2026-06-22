ちいかわ焼き」から、2026年6月29日（月）より夏限定の新フレーバーが登場します。今回仲間入りするのは、バニラ・カレー・レモンの3種類。それぞれ異なる魅力を持つ味わいで、暑い季節にぴったりのラインアップとなっています。さらに新作オリジナルグッズも同時展開。ちいかわファンはもちろん、季節限定のスイーツを楽しみたい方にも見逃せない内容となっています。 夏限定の新フレーバ&#125